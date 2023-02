VALORANT riceve Patch 6.03: arrivano buff e nerf per Killjoy e Raze

Non è passato nemmeno un mese dall’arrivo della Patch 6.02 su VALORANT, che ha portato con sé grandi novità per il matchmaking, e Riot Games distribuisce già la Patch 6.03 con alcuni nerf e buff agli agenti per aggiustare il meta attuale. Vediamo quali sono le modifiche principali introdotte dagli sviluppatori.

Anzitutto, come già anticipato, la beta delle Partite Rapide è stata estesa per prepararsi alla permanenza della modalità sul gioco. Queste settimane aggiuntive di test serviranno a Riot Games per perfezionare Swiftplay e raccogliere feedback ulteriore prima di procedere con il rilascio nella prima iterazione definitiva.

L'aggiornamento 6.03 è comunque la prima patch dell'episodio 6 di VALORANT a presentare modifiche direttamente agli agenti; si tratta di una mossa necessaria al fine di aggiustarli prima dell'inizio delle leghe internazionali VCT a marzo. A ricevere questi aggiustamenti sono stati Killjoy e Raze: la prima ha visto la salute della torretta ridursi da 125 a 100 HP, mentre il costo della suprema è stato aumentato da 7 a 8 punti. Al contempo, Riot ha abbassato la durata del Boom Bot di Raze da 10 a 5 secondi.

Dulcis in fundo, come con ogni patch dell’FPS competitivo in questione, sono stati corretti anche numerosi bug.

Tutte queste novità sono già disponibili con l’ultimo update di VALORANT: al login vi basterà attendere qualche minuto – o qualche secondo – per poter giocare dopo l’applicazione di queste modifiche.

In tutto ciò, sappiate che è ancora disponibile la capsula VCT LOCK//IN con armi e card esclusive.