VALORANT riceverà un sistema di replay: il dietrofront di Riot Games

Dopo avere annunciato i nuovi piani per l’Esport di VALORANT, il team di Riot Games ha rilasciato un annuncio che molti utenti gradiranno: dopo anni di richieste non esaudite, gli sviluppatori hanno confermato che lavoreranno sull’aggiunta di un sistema di replay in-game.

A parlarne inizialmente è stato lo sviluppatore Steven Eldredge che, durante una sessione Q&A in data 19 maggio 2022, ha detto che “a oggi non esiste un piano per una versione di un sistema di replay rivolto ai giocatori”. Egli ha aggiunto che il dev team ha altre priorità, le quali riguardano “novità per la maggior parte dei giocatori” e con un impatto a lungo termine sulla salute del gioco.

Tuttavia, una settimana dopo – in queste ore – il collega Arnar Gylfason su Twitter ha affrontato la questione in maniera differente, pubblicando un ulteriore post in cui chiarisce al pubblico la volontà di implementare i replay in-game, ma tra molto tempo. Insomma, non c’è una data concreta o una tabella di marcia approssimativa, ma i giocatori di VALORANT potranno stare tranquilli ora che, sotto la pressione della community, Riot Games ha fatto dietrofront e confermato i lavori in corso su questo sistema.

La priorità, al momento, resta comunque su contenuti come nuove mappe, modalità, agenti e modifiche al bilanciamento generale.

Su League of Legends, invece, il team è al lavoro su un importante aggiornamento per Rell.