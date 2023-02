VALORANT: Riot conferma l'arrivo di tre nuovi agenti nel 2023, uno è ancora misterioso

A diversi giorni dalla distribuzione della Patch 6.03 su VALORANT, lo stesso team dietro l’FPS competitivo free-to-play di casa Riot ci svela maggiori dettagli in merito al lancio dei nuovi agenti su VALORANT. Nel 2023, a quanto pare, arriveranno ben tre personaggi inediti.

A svelarlo è stato il produttore di Riot Games John Goscicki nell’ultimo appuntamento della serie “State of the Agents”, proposto dagli sviluppatori per tenere informati i fan sull’avvenire del titolo sparatutto. Secondo quanto anticipato, dei tre nuovi agenti uno sarà un Demolitore o Initiator, mentre uno sarà un Guardiano, ovvero una Sentinel. Il terzo personaggio rimane ancora avvolto nel mistero: “Non lo riveleremo ancora del tutto, dovrete aspettare fino alla fine dell’anno per scoprirlo”, ha dichiarato Goscicki.

Secondo alcuni fan questo mancato teaser potrebbe essere dovuto all’introduzione di una nuova classe in VALORANT o, altrimenti, al fatto che Riot non sa ancora identificare a quale classe appartiene esattamente il terzo Agente.

Una cosa è certa: con l’aggiunta di nuovi personaggi non tutte le classi avranno lo stesso numero di agenti, ma l’obiettivo resta sempre quello di mantenere un buon equilibrio di ruoli e stili di gioco, per quanto possibile. Infine, è già noto che l’Agente 22 (il prossimo ad arrivare su VALORANT) dovrebbe essere in grado di trovare nuovi modi per sfidare gli avversari agli angoli degli edifici e maniere sorprendenti per piazzare la Spike.

Non ci resta quindi che attendere i primi video teaser ufficiali e definitivi per sapere come funzioneranno. Nel mentre, ricordiamo anche che la modalità Swiftplay resterà nel gioco dopo la Beta.