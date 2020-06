Valorant: Riot discute di Assalto Spike e delle future modalità

Con l'uscita di Valorant dalla Closed Beta, Riot Games ha deciso di introdurre una modalità aggiuntiva intitolata Assalto Spike e, stando alle parole degli sviluppatori, questa potrebbe essere la prima di numerose modalità di gioco extra.

Un lungo post sul sito ufficiale parla infatti delle modalità attraverso le quali il team di sviluppo è intenzionato a supportare il gioco con questo tipo di aggiunte, destinate principalmente ai giocatori meno avvezzi al lato competitivo e con un minor quantitativo di tempo a disposizione. Assalto Spike, considerato da Riot in fase beta, è perfetta per chi non vuole restare "intrappolato" in una partita per quasi un'ora ed è in cerca di un'esperienza divertente e allo stesso tempo veloce. Secondo gli sviluppatori, il metodo attraverso il quale verranno pubblicate nuove modalità non è ancora stato deciso ma è molto probabile che ci saranno delle modalità fisse alle quali si alterneranno delle altre a tempo. Non è quindi da escludere che Assalto Spike possa diventare una presenza fissa nel menu principale e che presto possa arrivare qualcosa di nuovo.

