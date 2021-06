Valorant: Riot Games ne ha annunciato l'arrivo su smartphone e tablet

Sembra proprio che Riot Games voglia raggiungere quanti più utenti possibili con il suo Valorant e, a questo proposito, è appena stata annunciata una versione mobile dello sparatutto competitivo.

I creatori di League of Legends, che di recente hanno raggiunto il mercato mobile con Wild Rift, puntano a portare l'FPS tattico anche su smartphone e tablet in futuro.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Anna Donlon, produttrice esecutiva di Valorant:

"Vedere che la nostra community di giocatori continua a crescere, a riconoscere e ad apprezzare quello che stiamo cercando di creare con Valorant ci riempie di gioia, e siamo lieti di poter offrire presto la stessa esperienza competitiva di Valorant a un numero ancora maggiore di giocatori in tutto il mondo."

Al momento non è chiaro se quello che vedremo prossimamente sarà una versione creata appositamente per mobile in maniera simile a quanto accaduto con League of Legends Wild Rift oppure se l'intenzione degli sviluppatori è di proporre un porting con tanto di possibilità di competere con i giocatori su altre piattaforme. In ogni caso non dovrebbe mancare molto prima di scoprirlo, dal momento che Riot ha lasciato intuire che nel corso dell'Anno 2 del free to play ne sapremo di più. Non si conoscono invece i dettagli su una possibile versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sebbene non sia da escludere che rientri tra i piani della software house.