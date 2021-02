VALORANT: Riot Games sceglie ProGaming Italia come partner, nasce Agent's Range Italia

ProGaming Italia e Riot Games annunciano la loro partnership per la promozione in Italia di VALORANT come Official Broadcast Partner. Il sodalizio con Riot Games comprenderà la produzione in esclusiva in lingua italiana di tutte le competizioni internazionali, fornendo una copertura in diretta del VALORANT Champion's Tour per tutto il 2021.

Gli streaming italiani, che coprono tutti e tre i livelli di competizione del VALORANT Champion's Tour, sono iniziati il ​​4 febbraio. Le prossime dirette saranno le Challenger Series dal 18 al 21 febbraio e dal 4 al 7 marzo, trasmesse sul canale Twitch dedicato.



ProGaming Italia, con l’obiettivo di creare un ecosistema sostenibile e sempre più professionale per giocatori, appassionati e team, ha siglato inoltre una collaborazione strategica con Freaks 4U Gaming, agenzia di marketing e pilastro nel settore del gaming e degli esports con sede a Berlino, per lo sviluppo in Italia di Agent’s Range.



Agent’s Range Italia, in arrivo a marzo, sarà l’hub di riferimento per la community italiana e gli appassionati di VALORANT, che offrirà una copertura totale sulle ultime notizie del gioco, produrrà contenuti editoriali esclusivi, video originali e di alta qualità, nonché una piattaforma che garantirà una perfetta integrazione per sponsor e partner all’interno del panorama gaming.



"Siamo lieti di aver trovato in ProGaming Italia e Freaks4U Gaming dei partner fondamentali per portare lo spettacolo dell'Esport di VALORANT ai giocatori italiani nella loro lingua e siamo sicuri che il prodotto finale sarà all'altezza delle aspettative di tutti. Questa è solo una delle collaborazioni che avremo con ProGaming Italia e, più in generale, la prima di tante nuove iniziative sul territorio che vedrà Riot Games in prima linea per assicurare ai nostri giocatori la migliore esperienza possibile e al mercato italiano una maggiore attenzione che, ci auguriamo, ne aiuterà anche la crescita." Carlo Barone, Brand Manager Italia Riot Games.



“Siamo grati a Riot Games per averci scelto come canale ufficiale per questa avventura internazionale” afferma Maurizio Cassano, Esports Director di ProGaming Italia “Il 2020 ha mostrato segnali lampanti delle potenzialità di VALORANT a livello competitivo, ma sarà il 2021 che vedrà il consolidamento del titolo e dove tutto l’ecosistema assumerà una dimensione ancora più grande. ProGaming Italia è entusiasta di farne parte e - grazie alla collaborazione con un'agenzia esports riconosciuta e solida come Freaks4U Gaming - siamo certi che Agent's Range diventerà rapidamente il luogo della community italiana di VALORANT” .



“Con l’ingresso di un team incredibile come ProGaming nel crescente ecosistema VALORANT, noi di Freaks siamo entusiasti di far parte di questo sviluppo per portare il miglior valore ai fan di RIOT e ai giocatori in Italia. Insieme, possiamo far brillare e fiorire il marchio di Agent's Range ed eccitare il pubblico italiano per una comunità sostenibile. Non vedo l'ora di vedere Agent's Range Italia e Germania crescere grazie alla nostra cooperazione e sinergia". - Sören von Sebelin - Responsabile del Product Management - Freaks 4U Gaming.