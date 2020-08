Valorant: Riot svela l'Atto 2 con Deathmatch e il nuovo Battle Pass

Premuratisi di svelare la nuova Agente Killjoy, gli autori di Riot Games presentano ufficialmente l'Atto 2 di Valorant e illustrano le novità che accompagneranno il prossimo Battle Pass.

La nuova fase che attraverserà l'FPS multiplayer di Riot avrà uffucialmente inizio il 4 agosto su PC, con alcune delle sue novità più importanti che saranno disponibili sin dalla partenza dell'Atto 2. Come anticipato dagli stessi sviluppatori americani, la principale sorpresa riservataci dall'aggiornamento che darà inizio al secondo Atto di Valorant sarà l'introduzione di Killjoy, la nuova Agente con la passione per i robot.

L'altra importante aggiunta dell'Atto 2 sarà rapprentata dal nuovo Battle Pass che, al prezzo di 1.000 Punti Valorant, darà accesso a un sistema di progressione ingame che fornirà skin per armi, carte giocatore, titoli e punti Radianite. Sin dall'apertura dell'Atto 2 di Valorant, nel negozio digitale dello sparatutto tattico 5 contro 5 di Riot Games vedremo apparire le skin Glitchpop realizzate in collaborazione con We Are Royale: in cima alla notizia trovate il video di presentazione dei nuovi modelli di armi Glitchpop che invaderanno la dimensione FPS del titolo dal 4 agosto.

Oltre alla proverbiale infornata di interventi risolutivi per bug, glitch e bilanciamenti vari, l'aggiornamento di lancio dell'Atto 2 getterà le basi per l'introduzione, a partire dal 5 agosto, della modalità Deathmatch, anch'essa accessibile gratuitamente.