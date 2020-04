Valorant: Riot promette Contratti più semplici e modifica l'anti-cheat

Nelle ultime ore il sito di Riot Games si è aggiornato con un lungo post che parla nel dettaglio delle novità in arrivo nella Closed Beta di Valorant e delle modifiche che faranno invece il proprio debutto solo nella versione finale dello sparatutto tattico in prima persona.

Una delle principali modifiche che stanno per essere apportate al gioco riguarda Vanguard, il chiacchieratissimo anti-cheat di Valorant. Stando alle parole degli sviluppatori, infatti, presto l'icona dell'applicazione apparirà nella task bar di Windows e in qualsiasi momento il giocatore potrà decidere di chiuderla. L'unica controindicazione di questa possibilità data ai giocatori consiste nell'obbligo di riavviare il PC nel caso in cui si volesse avviare il gioco. Tra gli altri argomenti trattati nel lungo post troviamo anche i Contratti, ovvero l'unico modo attualmente disponibile per sbloccare gli Agenti e le loro skin uniche per le armi. Secondo i giocatori della beta, è davvero difficile riuscire ad ottenere queste ricompense per via dell'elevata quantità di punti esperienza necessari ad avanzare di livello. A questo proposito, gli sviluppatori hanno confermato che la versione finale del gioco permetterà di completare i Contratti molto più in fretta e che le sfide settimanali continueranno ad essere disponibili per velocizzare ulteriormente il processo.

Si è infine parlato delle skin per le armi, argomento molto caro ai videogiocatori. Riot Games ha ribadito come non sia assolutamente necessario fare acquisti nello store di gioco e che questi elementi non daranno mai alcun vantaggio ai giocatori. È stato inoltre specificato che verranno pubblicate nel tempo skin di ogni tipo, così da accontentare chi vuole semplicemente cambiare colore alle armi senza alterarne l'aspetto (cosa molto importante per alcuni pro player) e chi vuole invece skin molto più particolari, magari con animazioni di ricarica uniche.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su tutte queste novità, vi ricordiamo che a breve farà il proprio debutto anche l'attesissima modalità competitiva di Valorant.