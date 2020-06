Valorant: Riot svela a che ora apriranno i server e annuncia la Stagione 1

Mancano ormai solo poche ore alla riapertura dei server di Valorant, lo shooter tattico di Riot Games che si prepara ad abbandonare la fase di Closed Beta e ad essere giocato dal grande pubblico. Per contenere l'hype dei fan, il team di sviluppo ha svelato maggiori dettagli sui contenuti in arrivo e sugli orari d'apertura dei server.

Gli utenti italiani potranno infatti iniziare a giocare dalle ore 5:00 del mattino di domani, 2 giugno 2020. Alla riapertura dei server non solo ritroveremo i contenuti che abbiamo imparato a conoscere nel corso della beta, ma troveremo anche delle interessanti novità. Domani, infatti, verrà lanciata col gioco anche la Stagione 1, la quale prende il nome di Ignition: purtroppo non conosciamo i contenuti del Pass Stagionale ma siamo sicuri che sarà ricco di elementi per la personalizzazione per le varie armi e per i badge del giocatore. Come se non bastasse, il team di sviluppo ha confermato l'arrivo della mappa Ascent, ambientata in Italia e ispirata alla città di Venezia.

A questi contenuti si aggiunge anche l'Agente Reyna, il nuovo personaggio giocabile di Valorant annunciato ufficialmente nel corso dell'ultimo fine settimana.

Avete già scaricato i nuovi Game Ready Driver di NVIDIA dedicati a Valorant?