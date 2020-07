Valorant: Riot svela Killjoy, la nuova Agente con la passione per i robot

A conferma degli indizi sull'arrivo di Killjoy in Valorant, gli sviluppatori di Riot Games confezionano un video per annunciare ufficialmente l'arrivo della nuova Agente nel roster di personaggi del loro ormai celebre sparatutto tattico.

La tedesca Killjoy è un personaggio che utilizza i robot da lei inventati per fronteggiare i nemici e acquisire il controllo del terreno di scontro. Questa intraprendente ragazza si servirà perciò dei suoi automi per avere la meglio sugli avversari, seguendo il principio secondo il quale "la tattica batte la potenza di fuoco".

La filosofia di Killjoy si riflette inevitabilmente sulla rosa di abilità da sfruttare in battaglia. La prima di queste abilità, Roboallarme, le consentirà di piazzare dei bot inseguitori che si attiveranno all'avvicinamento del primo nemico. Di analogo tenore tattico sarà poi la Torretta, l'equipaggiamento a cui ricorrerà Killjoy per coprire ampie zone attraverso questa bocca di fuoco aggiuntiva che coprirà un cono visivo di 180 gradi.

La nuova Agente di Valorant potrà ricorrere anche al Nanosciame, una nuvola di nanobot che infligge danni ai nemici attraverso il lancio di una granata ipertecnologica. Per l'ultima abilità di Killjoy, Riot ha optato per un Dispositivo di Blocco che, una volta attivato, ostacola per otto secondi tutti gli avversari che hanno la sfortuna di transitare all'interno del suo raggio d'azione. L'uscita dell'aggiornamento che introdurrà l'Agente Killjoy nel roster di Valorant è previsto per il 4 agosto.