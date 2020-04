Valorant: Riot svela nuovi dettagli sul meccanismo di distribuzione della Closed Beta

Come ormai ben saprete, è in atto un assalto alle dirette Twitch di Valorant per accaparrarsi un accesso all'ambitissima Closed Beta dello sparatutto tattico Riot Games. Per fare maggiore chiarezza sul sistema dei Twitch Drops, il team di sviluppo ha svelato nuovi dettagli sul sistema di distribuzione degli accessi.

Iniziamo con il chiarire che continua ad essere valida la nostra guida per ottenere la Closed Beta di Valorant, dal momento che i passaggi fondamentali per essere abilitati a ricevere drop consistono nella creazione di un account Riot e nel conseguente collegamento a Twitch. Sembra però che si debbano guardare almeno due ore di una qualsiasi diretta abilitata ai Twitch Drops (si parla di tempo complessivo e non continuo) per poter ricevere un accesso alla Closed Beta. Purtroppo alcuni degli altri passaggi presenti nel lungo post sono un po' contraddittori e mentre viene specificato che guardare troppe ore di diretta non aumenta le probabilità di ricevere un Twitch Drop, qualche rigo più sotto si afferma che verrà data priorità ai giocatori con più ore di diretta alle spalle. Gli sviluppatori hanno anche invitato gli utenti a fare delle pause, poiché i drop potrebbero anche arrivare mentre non si sta guardando alcuna diretta. Riot ha anche parlato degli utenti dotati di grande pazienza che stanno facendo delle vere e proprie maratone, specificando che non si sono dimenticati di loro: non è chiaro cosa significhi questa affermazione ma è probabile che questi utenti possano presto ricevere un accesso alla beta.

L'ultimo argomento del post riguarda i rivenditori di account con la closed beta di Valorant, ai quali Riot Games sta dando la caccia al fine di interrompere questa fastidiosa pratica.

