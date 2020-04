Valorant: Riot sta valutando un depotenziamento per Raze

Prosegue il successo della Closed Beta, che per far fronte all'elevata richiesta, di recente ha visto aumentare la capacità dei propri server del 25%.

È passata più di una settimana dall'apertura dei server: i giocatori hanno ormai preso dimestichezza con le meccaniche di gioco, e il loro prezioso feedback sta permettendo agli sviluppatori di Riot Games di valutare gli interventi da effettuare con la prima patch. In questi giorni, ad esempio, è saltata all'occhio l'eccessiva potenza di Raze, uno dei personaggi a disposizione dei giocatori. La combattente si trova al centro di numerose discussioni tra i membri della comunità, e sarà quasi sicuramente uno dei primi bersagli di Riot Games.

Trevor Romleski, Lead Game Designer, è concorde nel ritenere le sue abilità fin troppo efficaci: mentre la maggior parte dei personaggi deve fare affidamento sulle armi danneggiare i nemici, lei è in grado di arrecare danno anche con granate e razzi. La riduzione dei danni, tuttavia, è solo uno degli interventi che gli sviluppatori intendono effettuare. Romleski vuole aumentare la leggibilità delle azioni di Raze da parte degli altri giocatori. In che modo? Introducendo indizi visivi e sonori in grado di permettere ai nemici di rendersi conto dell'attacco imminente, fornendo loro la possibilità di reagire prontamente. Anche le Ultimate di Sova e Brimstone sono altrettanto letali, ma queste sono più facilmente prevedibili.

Nell'attesa che venga pubblicata la patch, vi spieghiamo quali sono le impostazioni migliori su Twitch per ricevere il codice della Beta di Valorant.