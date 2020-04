Valorant rompe ogni record su Twitch, entusiasmo alle stelle per la Beta

L'entusiasmo della community di Valorant ha già raggiunto ottimi livelli tanto che il nuovo gioco di Riot Games ha infranto ogni record di visualizzazioni su Twitch durante le prime ore di disponibilità della Beta.

Gli sviluppatori fanno sapere che la Closed Beta ha superato ogni record per quanto riguarda le ore guardate in un giorno in una singola categoria di gioco, totalizzando quota 34 milioni di ore visualizzate, oltre a 1.7 milioni di utenti collegati in contemporanea su Twitch, risultato secondo solo ai numeri delle finali del League of Legends World Championship 2019. Valorant aveva già rotto un precedente record di visualizzazioni, il gameplay trailer del 3 aprile scorso ha infatti totalizzato 12.2 milioni di ore viste su Twitch.

"I nostri cuori, le nostre caselle di posta e i nostri social sono pieni fino all’orlo dell’entusiasmo per la Closed Beta di Valorant. In questo momento siamo totalmente concentrati sul regalare un’esperienza a tutti gli effetti globale a tutti i fan degli shooter tattici competitivi e stiamo già imparando molte lezioni,” ha dichiarato Anna Donlon, Executive Producer di Valorant presso Riot Games. “Questo è solo l’inizio del nostro viaggio con i giocatori e mentre lanciamo la nostra infrastruttura di server in questi tempi tumultuosi, non vediamo l’ora di poter invitare ancora più appassionati da tutto il mondo a unirsi alla community digitale di Valorant."

La Closed Beta di Valorant è disponibile unicamente tramite i Twitch Drops, Riot sta dando la caccia ai rivenditori di account con l'obiettivo di stroncare sul nascere il mercato nero delle keyword.