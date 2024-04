Valorant scatena il potere degli incubi in un impressionante cosplay di Fade da Xhemyd

Valorant prosegue il proprio programma di rinnovamento, a metà tra gli eSports e continui aggiornamenti che permettono all'utenza di non abbandonare il campo di battaglia. L'offerta proposta dallo shooter di Riot Games è sempre più ampia e attrae anche e soprattutto la community dei cosplayer.

Il mondo dei cosplay è in crescita e tra i videogiochi che più stanno catturando l'immaginazione degli artisti da ogni angolo del globo troviamo Valorant. Il titolo free to play di Riot offre un mix unico di personaggi carismatici e misteriosi che permettono ai cosplayer di immergersi nei loro panni e di portarli in vita con un livello di fedeltà senza pari. A tal proposito, avete scoperto del Cosplay Grand Tour di Riot Games?

L'evoluzione di Valorant riguarda gli aggiornamenti di gioco in arrivo in queste settimane, ma non solo. Stando a quanto trapelato, Valorant potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch. Non sappiamo ancora se quest'ipotesi diverrà realtà, ma nel frattempo è stato deciso tutto per i Valorant Champions 2024.

Ad avvicinarci alla competizione e alle novità in arrivo è la cosplayer Xhemyd, questa volta nei panni della cacciatrice di taglie Fade. Agente che gioca nel ruolo di demolitore, ha dalla sua il potere degli incubi per impossessarsi dei segreti avversari. Fade dà la caccia ai suoi nemici rivelando le loro paure più nascoste, per poi trascinarli nel buio ed eliminarli senza pietà. In questo cosplay di Fade da Valorant l'agente si mantiene il proprio cappotto tra le mani, proprio come nella key art ufficiale del videogioco Riot.

