Valorant, lo shooter gratis continua a evolversi: tutti i cambiamenti in video!

Dopo aver conquistato uno straordinario e inarrestabile successo con League of Legends, il team di Riot Games ha deciso di accettare una nuova scommessa: dar vita ad uno shooter tattico free to play.

Nel 2020, è così approdato sul mercato Valorant, nuova IP destinata a ritagliarsi un posto di rilievo nel mondo e-sport. Grazie a un continuo supporto post lancio, l'esperienza ludica dello sparatutto ha saputo rinnovarsi con costanza, tra nuovi Agenti, mappe e modalità di gioco. A distanza di poco più di un anno dal debutto nell'universo PC, Valorant si è dunque reso protagonista di numerose trasformazioni. Ma qual è stato il risultato finale di questo processo?

Per cercare di fare il punto sulla situazione dello shooter tattico, il nostro Giovanni Calgaro ha compiuto un viaggio nel tempo nella storia di Valorant, ripercorrendone le origini e i più importanti passaggi evolutivi. Per scoprire cosa ha permesso alla nuova IP di Riot Games di conquistarsi il successo odierno, la Redazione ha raccolto tutte le informazioni in merito in un ricco video dedicato. Per approfondire i cambiamenti che hanno coinvolto Valorant dalla sua uscita ad oggi, non vi resta dunque che dedicarvi alla visione del filmato, disponibile in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.