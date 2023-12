Valorant: un soave cosplay di Sage sprigiona il suo cristallo di guarigione

Arrivato nel 2020, la popolarità di Valorant non è in discussione. L'Hero Shooter sviluppato da Riot Games è al momento uno degli FPS multiplayer più attivi, anche grazie ai numerosi update portati dalla software house. Parte del merito è anche da ricondursi alla community dei cosplayer che adora interpretare i personaggi del roster.

Il 2023 di Valorant si è chiuso con le novità dell'Episodio 7 dell'Atto III. Questo update stagionale ha introdotto un nuovo Agente, ISO, che si è unito al programma Valorant andando a rinfoltire le fila del ruolo di Duelist. Sono arrivati inoltre numerosi altri oggetti cosmetici, tra cui il prestigioso Re Scimmia ispirato al mito di Sun Wukong.

L'ultima patch dell'Episodio 7 di Valorant, che conclude l'annata dell'Hero Shooter, è la 7.12, che va a ricalibrare alcuni personaggi, a introdurre una nuova mappa per il DMS, a combattere i cheat e a correggere svariate problematiche.

Mentre i team pro player si preparano alle competizioni eSports di Valorant in arrivo nel 2024, la cosplayer italiana Miss Kuruta veste i panni della Guardiana Sage, l'ultimo bastione della Cina.

In questo cosplay di Sage da Valorant torniamo al fianco di uno dei primi agenti del titolo, introdotta sin dalla closed beta. In battaglia, Sage porta sicurezza nei suoi alleati. Non solo è in grado di rianimare i compagni di squadra caduti sotto i colpi nemici, ma riesce anche a contrastare gli attacchi più potenti.