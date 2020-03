Valorant: lo sparatutto dagli autori di LOL arriverà su PS5, Switch e Xbox Series X?

Nel corso della giornata odierna, lunedì 2 marzo, i vertici di Riot Games, nientemeno che gli autori di League of Legends, hanno ufficialmente annunciato Valorant.

Il progetto vede il team di sviluppo cimentarsi nella realizzazione di uno sparatutto tattico con visuale in prima persona, che vedrà i giocatori sfidarsi in scontri dalla struttura 5v5. È questa la forma he assumerà il titolo precedentemente noto con il nome in codice di Project A. Attualmente, Valorant è privo di una data di pubblicazione precisa, ma i ragazzi di Riot Games hanno indicato l'estate 2020 come generica finestra di uscita per Valorant.

L'unica piattaforma di lancio confermata è il PC, ma il gioco potrebbe approdare anche su console? Al momento non vi sono informazioni ufficiali in tal senso ed è dunque possibile elaborare solamente ipotesi. Nel corso dell'ultimo periodo, Riot Games ha dimostrato un crescente interesse nella possibilità di estendere le proprie piattaforme di riferimento. Lo spin-off di LOL Wild Rift, ad esempio, approderà anche su console quest'anno, mentre Legends of Runeterra è previsto per piattaforme mobile. Nel caso in cui il team dovesse decidere di esordire con Valorant anche su console, il gioco potrebbe assumere, viste le tempistiche, natura cross-gen, con arrivo su PS4 e PS5, Xbox One e Xbox One Series X e Nintendo Switch.



In attesa di eventuali informazioni in merito, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra anteprima di Valorant, a cura di Giovanni Calgaro.