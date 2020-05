VALORANT: lo sparatutto di Riot Games ha una data d'uscita!

Dopo un'intensa fase di Closed Beta, i vertici di Riot Games annunciano la data di uscita ufficiale di VALORANT, lo sparatutto strategico 5 contro 5 scaricabile gratuitamente su PC.

Il nuovo progetto del colosso videoludico californiano che ha dato origine fenomeno internazionale di League of Legends sarà disponibile a partire dal 2 giugno su PC e, come anticipato nel corso della fase di beta testing, adotterà il modello free-to-play per poter essere fruito gratuitamente da parte degli appassionati di sparatutto multiplayer venati di elementi tattici e strategici.

Con Valorant, il team di sviluppo di Riot promette di lanciare il guanto di sfida ai mostri sacri del genere attraverso una serie di innovazioni più o meno evidenti che si innestano in un'architettura di gioco che s'ispira agli sparatutto in arena più celebri.

Già che ci siamo, prima di lasciarvi al nuovo video confezionato da Riot Games vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza di questo ambizioso progetto leggendo la nostra guida per muovere i primi passi in Valorant, il tutto nell'attesa che si faccia il 2 giugno per poter assistere all'apertura ufficiale dei server del nuovo sparatutto strategico 5vs5.