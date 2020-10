Valorant Spike Nations odi Twitch: dieci team per un torneo benefico tra influencer

Il Valorant Spike Nations è la prima collaborazione di questo tipo tra Twitch e Riot Games in Europa. Dieci team provenienti da tutto il continente si sfideranno in tre giorni per assicurarsi una fetta del ricco montepremi di 100.000 Dollari che verrà devoluto in beneficenza.

Il torneo dedicato a Valorant, una partnership unica tra Riot Games e Twitch, il più grande servizio di live streaming al mondo, vedrà la partecipazione di influencer provenienti da tutta Europa. Ogni squadra vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da un diverso stato, capitanati da quello preferito dalla community.

Gli stati partecipanti sono: Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Nordici, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, CSI e Turchia. Ogni squadra sarà in gara per conto di un ente benefico scelto dal proprio stato.

Il team italiano sarà composto da: Terenas; Manuelito; Stermytv; Educoz; Sparkercs. L’inizio della competizione è previsto per le 11:00 del 6 novembre e promette quasi 30 ore di gioco e divertimento ad altissimo livello che potrete vedere sul canale Twitch ufficiale.

Le squadre saranno suddivise in due gruppi da cinque, dove si sfideranno in un formato round-robin con le prime due squadre che entreranno in semifinale. Ci saranno anche delle sorprese da non perdere, lungo il percorso.

"La risposta che abbiamo avuto dai giocatori, in quelli che sono stati i primi cinque emozionanti mesi per Valorant, è stata migliore di quanto avremmo mai potuto immaginare", ha dichiarato Mark Cox, Director of Brand Management Europe di Riot Games. "Solo grazie alla continua passione di giocatori e creator provenienti da tutta Europa, CSI e Turchia siamo stati in grado di creare questo primo torneo di beneficenza con Twitch - in quello che senza dubbio sarà un weekend di grande successo".

"È anche un modo perfetto per gettare le basi del nostro primo torneo europeo competitivo dedicato a Valorant prodotto da Riot: Valorant First Strike: Europe. Novembre è sicuramente il mese più importante per i giocatori di questo FPS!"

"Valorant è uno dei più grandi giochi di sempre arrivati su Twitch", ha affermato Sajjad Rehman, Director of Business Development. "La nostra community europea ha dimostrato la sua passione per il gioco e, lavorando insieme a Riot, non vediamo l'ora di vedere le squadre provenienti da tutta Europa sfidarsi per una buona causa, all’insegna della competizione e del divertimento”.