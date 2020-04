VALORANT: stasera l'evento dei 100 Thieves, dove e quando vederlo

Dopo l'enorme successo della closed beta di VALORANT della scorsa settimana, le principali organizzazioni internazionali si stanno organizzando per mettere in piedi i primi tornei online.

Si tratta ovviamente di eventi a invito e, per la maggior parte, tesi a raccogliere fondi da donare per combattere l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha messo in ginocchio anche l'esport.

Tra le organizzazioni più in vista, i 100 Thieves hanno intenzione ospitare, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, un evento che vedrà la partecipazione di diversi streamer di alto livello e molto famosi come Ninja, CouRage e il Dr.DisRespect, recentemente finito nella bufera.

Questi ultimi saranno divisi in otto squadre. Se siete interessati a vedere in azione i professionisti, il torneo inizierà stasera alle 19:00 ora italiana.

L'evento sarà visibile non solo nel canale ufficiale dei 100 Thieves ma anche nei singoli canali degli streamer coinvolti. Il proprietario dei 100 Thieves, Matthew "Nadeshot" Haag, sarà il capitano di una squadra e giuderà altri quattro giocatori dalla squadra di CS: GO dell'organizzazione. Michael "Shroud" Grzesiek, altra ex stella di CS:GO, parteciperà all'evento assieme alcuni dei suoi ex compagni di squadra.

TimTheTatMan, invece, potrà contare su giocatori di Overwatch, CS: GO, Apex Legends.

Ecco alcuni dei nomi coinvolti:

Team Nadeshot: Nadeshot, JKS, Jkaem, AZR, Gratisfaction

Team Shroud: Shroud, Skadoodle, Brax, AZK, Hiko

Team Yassuo: Yassuo, xQc, Moxy, Timmy, Albralelie

Team TimTheTatMan: TimTheTatMan, Mendo, Ace, Fl0m, Poach

Team Courage: Courage, N0thing, Shahzam, Sick, Crashies

Team Dr Disrespect: Dr Disrespect, TBD, TBD, TBD, TBD

Team Ninja: Ninja, TBD, TBD, TBD, TBD

Team Summit1G: Summit1G, TBD, TBD, TBD, TBD.

In teoria dovrebbero esserci ancora i drop abilitati per poter beneficiare della possibilità di ottenere una chiave per la beta.