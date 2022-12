VALORANT supera tutti su Twitch: è l'FPS più visto nel 2022

A inizio dicembre sul palcoscenico dei The Game Awards 2022 Riot Games ha vinto tutti i premi Esport confermandosi il marchio da battere per la qualità degli eventi competitivi offerti su scala globale. È emerso però un altro dato a conferma del suo successo: VALORANT è l’FPS più seguito su Twitch del 2022.

Secondo i dati raccolti da Stream Charts, lo sparatutto di casa Riot Games ha superato di poco quota 1,1 miliardi di ore totali guardate dall'inizio di gennaio fino al 18 dicembre: si tratta di quasi il doppio rispetto a Counter-Strike: Global Offensive, FPS competitivo targato Valve che si è fermato a 684 milioni di ore totali guardate. Nonostante questi dati, però, CS:GO resta in cima alla classifica per picco di spettatori, dato che ha raggiunto 1,6 milioni di viewer durante l’ultimo Major.

Quest’ultimo dato riafferma Counter-Strike: Global Offensive come uno degli FPS di riferimento a dieci anni dal lancio, in grado di conquistare nuovi utenti e mantenere fedele la “vecchia scuola”. VALORANT è certamente il nuovo rivale, nonostante non sia trascorso molto tempo dal debutto sul mercato. A guidare i due titoli sulla piattaforma di streaming viola nel 2022 sono stati due eventi: IEM Rio Major e Champions Istanbul 2022.

Se si osserva il resto della classifica, dunque, Apex Legends si trova in terza posizione e Fortnite in quarta. Seguono, in ordine, COD: Warzone, Escape From Tarkov, Rust, Overwatch 2, PUBG: BATTLEGROUNDS e Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege.

Tornando a parlare di VALORANT, è stata confermata in Italia la VALORANT Challengers Italy.