VALORANT, supererà di gran lunga CS:GO, parola di Ocelote, fondatore dei G2

Il fondatore dei G2, Carlos “Ocelote” Rodriguez, intervistato da ESPN ha dichiarato che VALORANT sta seguendo le orme di League of Legends e si è detto sicuro che supererà senza alcuno sforzo Counter-Strike: Global Offensive.

VALORANT, secondo Ocelote, ha tutte le carte in regola per seguire le orme di League of Legends: al contrario del rivale CS:GO, il tactical shooter di Riot Games mette in campo un valore produttivo e contenutistico decisamente superiore.

Inoltre, Ocelote ha spiegato che Counter-Strike non sa farsi conoscere e soprattutto soffre di una generale riluttanza al cambiamento. "Un videogioco non è solo un videogioco, è ciò che accade intorno al videogioco", ha detto. "In VALORANT, abbiamo personaggi diversi e ogni personaggio ha una storia e un background. Noi umani siamo empatici per natura, quindi vogliamo conoscere questi personaggi".

Poi ci sono i bellissimi filmati prodotti da Riot; inoltre gli sviluppatori sono arrivati ​​al punto di proporre esperienze moderne come le playlist di Spotify per ciascuno degli agenti di VALORANT. Questi sforzi rendono il gioco accattivante al di fuori delle sole meccaniche di gioco, il che porta a un successo di lunga data.

Ocelote ha continuato dicendo che VALORANT "finirà per distruggere, in termini di numero di persone che giocano a Counter-Strike, perché in Counter-Strike, l'unica cosa che si ha è la meccanica di gioco".

Il fondatore dei G2 ritiene che un'evoluzione coerente come quella portata avanti con League of Legends possa mantenere una base di fan impegnata più a lungo. Per questo le prospettive per il successo di VALORANT sono ottime.

Cosa ne pensate? Credete che Ocelote abbia centrato il punto?