VALORANT è in sviluppo per Xbox e PlayStation: la conferma indiretta di Riot

In attesa del lancio di VALORANT su smartphone, Riot Games sembra essere già all’opera per portare il suo FPS anche sulle console. Alla domanda degli appassionati “ma quando arriverà VALORANT su Xbox e PlayStation” non c’è ancora risposta, ma l’azienda ha indirettamente confermato di essere al lavoro su tali versioni.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, Riot Games ha diffuso degli annunci di lavoro riguardanti due posizioni molto particolari: “Game Design Manager” e “Senior Game Designer”, ma in entrambi i casi specificatamente per console. Nella descrizione dei due ruoli si evidenziano già alcuni elementi in comune che tolgono ogni dubbio a tipster e fan: Riot vuole che si “lavori in squadra per sviluppare una visione del combattimento in VALORANT su console”.

Per tale ragione risulta naturale confermare che VALORANT per Xbox e PlayStation è ufficialmente in lavorazione, molto probabilmente anche con il cross-play al fine di permettere a chiunque di godersi l’esperienza di VALORANT a prescindere dalla piattaforma utilizzata. Nel caso della console di casa Microsoft, già sappiamo che Riot Games porterà i suoi titoli sul Game Pass con importanti vantaggi per tutti i giocatori; per la console Sony, invece, molto probabilmente VALORANT arriverà col PS Plus.

Nel mentre, recentemente Riot ha disattivato Harbor nel competitivo di VALORANT a causa di un grave problema con la ultimate.