VALORANT: ecco dove si terranno gli ultimi eventi del Champions Tour 2022

Dopo avere annunciato i nuovi piani esport per VALORANT, Riot Games presenta al pubblico le sedi degli ultimi due eventi internazionali del VALORANT Champions Tour 2022: il primo si terrà a Copenhagen, mentre l’ultimo e conclusivo della stagione 2022 si terrà a Istanbul.

Prima di tutto, le migliori squadre degli eventi regionali dei Challengers della Fase 2 si scontreranno a Copenaghen, che ospiterà il secondo evento Masters della stagione. Dal 10 al 24 luglio, il torneo vedrà affrontarsi dodici squadre per la conquista di punti, premi e gloria nel VCT. Siamo ansiosi di portare il nostro prossimo evento internazionale in una nuova città e nelle settimane a venire annunceremo altri dettagli in merito.

Il VALORANT Champions Tour, dunque, concluderà la stagione 2022 a Istanbul. Il Champions rappresenta l'adunata di fine anno delle sedici migliori squadre del mondo, che si affrontano per il titolo di Campioni del mondo di VALORANT. Dal 2 al 18 settembre, l'evento vedrà la partecipazione di sedici squadre, dieci delle quali si qualificheranno in base alle loro prestazioni durante la stagione regolare e sei nelle Last Chance Qualifiers che si terranno ad agosto.

Come affermato dalla stessa Riot Games tramite un comunicato stampa, “vogliamo che i nostri principali eventi internazionali siano giocati di fronte a un pubblico dal vivo ed entrambe queste città ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo, fornendoci al contempo le migliori garanzie che le squadre qualificate avrebbero potuto partecipare in tutta sicurezza. Siamo felici di comunicare i primi dettagli di questi due eventi, di cui forniremo ulteriori informazioni nelle prossime settimane”.