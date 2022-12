VALORANT: la tossina letale di Viper in un cosplay al veleno

Il 2022 è stato un anno trionfale per VALORANT, con lo sparatutto multiplayer di Riot Games che si è aggiudicato il titolo di FPS più visto su Twitch. Tale successo è da ricondursi anche agli amati personaggi del cast, tra cui l'Agente Viper presente sin dalle versioni di prova del videogioco.

La statunitense Sabine Callas è in possesso di un dottorato e ha ricevuto numerosi premi per i progetti da lei portati avanti. A un certo punto della sua vita, un incidente di cui si sa poco ha cambiato la sua vita. Da quel momento in poi Sabine si è isolata dal mondo per dedicarsi alla vendetta.

Entrata nel protocollo VALORANT con il nome di agente Viper, è coinvolta nel reclutamento di nuove leve ed è attiva in molte missioni. Viper è selvaggia e non teme i propri nemici, che anzi spinge a cadere nell'oblio della paura grazie alle sue abilità tossiche.

In questo cosplay di Viper da VALORANT vediamo la Callas indossare la sua uniforme tattica di colore nero scuro e imbracciare il fucile per prepararsi a rilasciare il suo gas velenoso. Con la maschera anti-gas in volto, che lascia gli occhi verdi ben in vista, l'agente dà le spalle a una nube tossica che fa piazza pulita dei suoi nemici. A realizzare questa magnifica interpretazione è la cosplayer Angelina Chernyak. Vi ricordiamo che da gennaio 2023 comincerà il campionato Rinascimento VALORANT Challengers Italy.