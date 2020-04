VALORANT: truffa dei drop, account selling e la 'bugia' del Dr.DisRespect

L'hype creatosi attorno a VALORANT è incalcolabile. La closed beta è iniziata solo martedì e la nuova IP Riot sembra aver già sconquassato gli equilibri mondiali.

Tanto che la parola “drop” viene ripetuta come un mantra da milioni di persone, impegnate nello zapping sfrenato da un canale all'altro di Twitch. Le truffe, come spesso accade, non possono che fiorire in tutto questo caos.

Come sappiamo, l'unico modo per ottenere l'accesso alla beta è quello di guardare la trasmissione di qualche content creator. Questo ha provocato un massiccio afflusso di spettatori anche se solo in pochi hanno avuto la fortuna di vedersi recapitare una bella chiave per partecipare alla beta.

Un fenomeno di tale portata e l'incondizionato amore del genere umano per la speculazione ha fatto fiorire il ricco mercato degli “account selling”. Gli account che hanno ottenuto l'accesso alla closed beta di VALORANT sono attualmente venduti su eBay a prezzi decisamente importanti (alcuni superano i 1000 Dollari).

Un'altra truffa che va attualmente molto di moda è quella che vede coinvolti gli streamer non affiliati al programma. Sono molti quelli che, in questo momento, riportano nel titolo dello stream la parola “drop” che ovviamente trae in inganno chi si connette e non fa caso all'assenza del tag “drop enabled”. Cosa ci guadagnano? Beh, un bel po' di spettatori e conseguente monetizzazione.

Tra i grandi “truffatori” pare ci sia anche un volto molto noto come il Dr.DisRespect, cosa che ha fatto infuriare la community, sensibile all'argomento e scatenatasi su Reddit. Si è infatti scoperto che il buon dottore non è affiliato al programma di Riot e, dunque, non può garantire alcuna chiave per la beta al proprio pubblico. Eppure nel titolo delle sue trasmissioni compare la parolina magica, cosa che gli ha consentito di accumulare una grande quantità di pubblico.

Conoscendo i modi da troll supremo del Dr., immaginiamo che volesse prendere in giro l'improvvisa mania per il drop. Tuttavia la sua condotta può esser anche interpretata come fraudolenta, atta a trarre in inganno gli utenti per averne un vantaggio illecito.