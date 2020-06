Valorant: il Twitch Rivals è il contenuto più visto della piattaforma nel weekend

Questo fine settimana un Twitch Rivals ha celebrato il lancio di VALORANT con una competizione in otto diverse regioni. Il primo evento competitivo del tactical shooter di Riot Games ha registrato nuovamente numeri da record.

Il canale Twitch Rivals ha avuto 736.812 spettatori negli ultimi tre giorni, guidando la categoria VALORANT. Le 40 ore di trasmissione accumulate dsl canale lo hanno portato a una media di 20.666 spettatori, secondo il sito web di statistiche Twitch SullyGnome, solo per la lingua inglese.

Dall'uscita del gioco la scorsa settimana, Twitch Rivals è il canale più visto su Twitch e nessun canale ha prodotto più di un milione di ore di visione. VALORANT, insomma, ora che la closed beta (con il meccanismo dei drop) è conclusa e il gioco è disponibile a tutti, per mantenere la testa su Twitch e l'attenzione del pubblico potrebbe velocemente aprirsi alle competizioni.

Ricordiamo che CS:GO rimane uno dei contenuti più visti della piattaforma, soprattutto per i contenuti esport. È ovviamente ancora troppo presto per sapere come si evolverà VALORANT su Twitch.

Di sicuro soffrirà di un calo fisiologico ma, con le organizzazioni che stanno sgomitando per reclutare giocatori, potrebbe trovare una (e più costante) popolarità. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro competitivo del titolo Riot Games.

In calce alla notizia potete godervi la replica della competizione.