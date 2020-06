Valorant uscirà anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One?

Valorant è stato pubblicato il 2 giugno su PC dopo qualche mese passato in fase Beta, sono in molti a chiedersi se il gioco arriverà anche su console, a tal proposito Riot Games prova a fare chiarezza.

Al momento lo studio autore di League of Legends sta effettivamente lavorando su vari prototipi per le versioni console di Valorant, sperimentando alcune soluzioni, tuttavia il team non è ancora sicuro di riuscire a pubblicare il gioco su altre piattaforme.

Il produttore esecutivo Anna Donlon conferma questa visione: "stiamo sviluppando vari prototipi e portando avanti dei test interni, ma la filosofia di Valorant potrebbe non adattarsi perfettamente alle console. Vogliamo assicurarci che tutti i giocatori possano godere della medesima esperienza e ad oggi questo non è possibile. Non è un no, ma nel caso ci vorrà sicuramente del tempo."

Valorant sta registrando discreti numeri in queste ore specialmente su Twitch, dove risulta essere uno dei giochi più streammati insieme a Fortnite e Call of Duty Warzone, Riot Games continuerà ovviamente a supportare il progetto con nuovi contenuti, maggiori dettagli sul supporto post lancio verranno diffusi prossimamente.