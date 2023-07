Valorant: uscita imminente su PlayStation e Xbox? Riot cerca playtester su console

Dopo aver scatenato la furia di Deadlock nel video gameplay della Stagione 7 di Valorant, Riot Games ha aperto delle nuove posizioni lavorative che lasciano presagire l'arrivo a breve dell'hero shooter su PlayStation e Xbox.

La casa di sviluppo californiana si dice infatti alla ricerca di diversi talenti del settore e figure professionali da inserire nell'organico di Riot Games per contribuire, appunto, alla realizzazione dei porting console di Valorant.

Tra i tanti professionisti che Riot intende troviamo infatti un "Associate Console Playtest Analyst – Valorant", ossia di una persona che avrà il compito di giocare, testare in maniera approfondita Valorant e gestire i feedback provenienti dai gruppi impegnati nelle fasi di playtest interne, in modo tale da fornire agli sviluppatori tutte le direttive per la finalizzazione del porting console dell'hero shooter.

Ad alimentare ulteriormente le speranze dei fan di sparatutto multiplayer in arena per l'uscita a breve di Valorant su console troviamo anche le indiscrezioni condivise dai dataminer: tra le righe di codice dell'ultimo aggiornamento di Valorant si nasconderebbero dei riferimenti ad una fase di beta testing a porte chiuse che dovrebbe coinvolgere l'utenza console, ad esclusione di Nintendo Switch. A voler dar retta a queste anticipazioni, quindi, almeno inizialmente le uniche versioni console di Valorant dovrebbero vedere la luce solo su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.