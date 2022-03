Valorant: l'uscita su PS5 e Xbox Series X sembra più vicina

Nel 2020 Riot Games confermò di essere al lavoro su dei prototipi di Valorant per console, senza tuttavia fare alcuna promessa. Dopo un anno e mezzo di silenzio, pare che qualcosa abbia finalmente cominciato a muoversi.

Riot Games non ha ancora fornito informazioni ufficiali e certe, tuttavia alcuni indizi sono difficili da ignorare. Tra i file di un aggiornamento di Valorant dello scorso mese di febbraio, ad esempio, i data miner hanno scovato le stringhe "Connection to PSN has been lost" e "Connection to Xbox LIVE has been lost", due chiarissimi ed inequivocabili riferimenti alle piattaforme online di PlayStation e Xbox. L'impressione è che la compagnia americana abbia cominciato a condurre dei test per il funzionamento di Valorant su console, dato che quelle stringhe sembrano essere legate al backend. Sebbene secondo alcuni data miner l'uscita di Valorant su PlayStation e Xbox sia ancora lontana, si tratta comunque di un importante passo in avanti rispetto al nulla più assoluto di qualche tempo fa.

Come se non bastasse, alcuni hanno notato che Riot Games si è messa alla ricerca di un Senior Game Designer da impiegare su un gioco competitivo online AAA+ per console non ancora annunciato. Che si tratti proprio dell'atteso porting di Valorant? Staremo a vedere!