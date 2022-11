VALORANT: utenti si lamentano della nuova UI, Riot già al lavoro su modifiche

Dopo il lancio dell’agente Harbor su VALORANT dello scorso ottobre, Riot Games ha pensato di modificare l'interfaccia del menu principale con la patch 5.08 incontrando tuttavia l’opposizione dei giocatori. Per questa ragione, gli sviluppatori dovrebbero cambiare ancora l’UI con la patch 5.10.

Lo sparatutto competitivo dovrebbe ricevere una ulteriore revisione dell’interfaccia utente con una delle prossime patch per un semplice motivo: nonostante il design sia più elegante, l’esperienza d’uso è mal ottimizzata e la navigazione tra le schede più difficile rispetto alla UI precedente. Tra le tante criticità evidenziate dai giocatori, si trova anche l’accesso semplificato al negozio rispetto ad altre sezioni, giudicata come una ”tattica scadente” di Riot Games per aumentare le vendite.

Il team di sviluppatori ha però ascoltato tutto questo feedback e, come anticipato da Riot Zulu su Reddit, internamente sono già all’opera su una nuova versione dell’interfaccia utente strutturata sulla base dei commenti dei giocatori.

Nello specifico, Zulu ha dichiarato: “Quello che stiamo vedendo è che forse lo schema di navigazione aggiornato aggiunge qualche passaggio in più rispetto a quello che si desidera. Per ora, stiamo pianificando una modifica per la patch 5.10 che ripristinerà la maggior parte del più comodo accesso con un clic ai menu del gioco, fino a quando non potremo lavorare per creare il miglior aggiornamento a lungo termine”.

In altre parole, l’approdo di una UI migliorata e definitiva è ancora distante ma arriveranno alcuni accorgimenti con le prossime patch affinché la navigazione non confonda i giocatori.

A fine ottobre, invece, abbiamo parlato dell’arrivo in Italia della VALORANT Challengers League dal 2023.