Valorant: video gameplay dal Brasile e nuova key art per lo sparatutto Riot

Mentre cresce l'attesa degli appassionati di sparatutto strategici per la data di lancio ufficiale di Valorant, Riot Games pubblica un video gameplay inedito dal Brasile e mostra la nuova, splendida key art dello sparatutto.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori statunitensi conclude idealmente la fase di Closed Beta di Valorant che ha avuto luogo in queste settimane. A partire dalle ore 18:00 del 28 maggio, e fino alla data di lancio, i server dello sparatutto free-to-play di Riot Games resteranno spenti per consentire agli autori di apportare gli ultimi correttivi al titolo prima della sua definitiva pubblicazione su PC.

Con il video brasiliano di Valorant arriva anche la key art speciale creata da Thiago Gutierrez, Marketing Art Director, e disegnata dall'artista Suke che collabora da tempo con Riot Games. La key art di Valorant ci viene proposta in due varianti con sfondo chiaro e scuro, con uno stile ispirato dai lavori iconici di Drew Struzan (come le locandine di Harry Potter, Indiana Jones e Star Wars).

Prima di lasciarvi al filmato di cui sopra, vi ricordiamo che Valorant sarà disponibile nella sua "versione 1.0" a partire dal 2 giugno e potrà essere scaricato in esclusiva su PC. Nell'attesa di assistere alla riapertura dei server del nuovo sparatutto gratuito degli autori di League of Legends, vi rimandiamo al nostro speciale su come muovere i primi passi in Valorant.