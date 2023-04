Il valore di Xbox Game Pass è nella profondità del catalogo, non nelle esclusive

Xbox Game Pass è ormai diventato il perno attorno al quale ruota l'intera strategia di Microsoft nel settore del gaming. Sebbene molti utenti vedano il servizio come un'occasione per giocare alle più grandi esclusive del colosso di Redmond, la corporate vice president di Xbox, Sarah Bond, ritiene che il suo valore risieda in un altro punto.

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Rolling Stone, Sarah Bond ha affrontato il tema Xbox Game Pass, sottolineando come, secondo la visione di Microsot, sono la profondità e la varietà dei prodotti presenti in catalogo a fare davvero la differenza, e non le singole grandi esclusive.

"Siamo stati molto chiari sul nostro impegno a far arrivare il nostro portfolio first party su Game Pass. Comprendiamo che le persone lo apprezzino davvero, ma riguarda anche la diversità dei contenuti. Non si tratta davvero di una singola acquisizione. Riguarda la profondità e l'ampiezza del portfolio tutto; dai grandi giochi tripla A ai titoli indie, alle gemme nascoste. Questo è in realtà ciò che rende Game Pass davvero prezioso", le sue dichiarazioni.

Parlando di come il servizio abbia cambiato anche rappresentato una nuova possibilità di distribuzione per varie software house, ha poi aggiunto: "Game Pass è un'opzione per gli sviluppatori. Una cosa di cui parliamo molto internamente, ma che mi sono sforzato di condividere più esternamente, è che il modello di business associato a un gioco ha un legame endemico con la natura del gameplay. Investiamo molto tempo nel modo in cui introduciamo una maggiore diversità del modello di business; nel modo creiamo più opzioni. Parliamo molto di Game Pass perché l'abbonamento è l'ultima opzione che abbiamo proposto: c'è il pay-to-play, poi c'è stato il free-to-play e poi abbiamo introdotto Game Pass.

Abbiamo parlato di come stiamo sperimentando altri modelli, ad esempio cosa si potrebbe fare con la pubblicità nei giochi che è più diffusa sui dispositivi mobili: ci sono modelli che funzionano bene su PC e console? Ci sono altri modelli in cui potresti avere porzioni di giochi a tempo e cose del genere? Fornire ai creatori opzioni e scelte consente loro di sperimentare e fare ciò che vogliono, e creare effettivamente esperienze più coinvolgenti e creative senza doversi adattare a un singolo standard". Cosa ne pensate di questo punto di vista?

Intanto sono stati annunciati i nuovi giochi Xbox Game Pass, tra i quali spicca Redfall, il nuovo titolo curato da Arkane Austin.