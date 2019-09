Valori dei giocatori di PES 2020: ecco la lista dei 50 calciatori più forti

L'aggiornamento delle rose di PES 2020 ci permette di stilare la classifica dei cinquanta giocatori più forti della simulazione calcistica targata Konami, approdata da pochi giorni su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

A confezionare la lista completa dei calciatori più forti del pianeta della stagione 2019/2020 di Pro Evolution Soccer sono i colleghi di Gamepur, grazie ai quali ci viene offerta una visione d'insieme degli atleti che vantano il più alto Rating Overall tra i giocatori di PES 2020.

Quali sono i calciatori più forti di eFootball PES 2020 su PC e console, quindi? Eccovi la classifica completa dei migliori cinquanta giocatori in base al valore OVR che riassume tutte le statistiche individuali:

Rating - 87

Jordi Alba

Thibaut Courtois

Diego Godín

Miralem Pjanić

Ivan Rakitić

Gareth Bale

Giorgio Chiellini

Philippe Coutinho

Marco Reus

Raphaël Varane

Samir Handanović

Joshua Kimmich

Hugo Lloris

Rating - 88

Thiago Alcântara

Toni Kroos

Paul Pogba

Bernardo Silva

Edinson Cavani

Pierre-Emerick Aubameyang

Karim Benzema

Kalidou Koulibaly

Christian Eriksen

Mats Hummels

N'Golo Kanté

David Silva

Rating - 89

Luka Modrić

Manuel Neuer

Raheem Sterling

Sergio Busquets

Ederson

Sadio Mané

Rating - 90

Gerard Piqué

Sergio Ramos

Alisson Becker

Kevin De Bruyne

David de Gea

Jan Oblak

Antoine Griezmann

Harry Kane

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Mohamed Salah

Rating - 91

Sergio Agüero

Luis Suárez

Virgil van Dijk

Eden Hazard

Rating - 92

Neymar Jr

Rating - 94

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

In base alle valutazioni effettuate dagli sviluppatori di Konami, in testa alla classifica dei giocatori più forti di PES 2020 troviamo il duo rappresentato da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il fenomeno argentino e il campione portoghese vantano infatti un Rating Generale di 94 punti su 100, un giudizio che differisce di poco da quello espresso dai Rating della Top 100 di FIFA 20 in cui Messi, strappando un giudizio complessivo di 94, riesce a scavalcare CR7 che rimane "fermo" a 93.

Quanto agli altri valori, la composizione della classifica di PES 2020 fotografa in maniera ideale i rapporti di forza tra i diversi calciatori che ambiscono a entrare nell'Olimpo del calcio moderno, con campioni affermati come Modric o Cavani e stelle emergenti ma dal futuro assicurato come Mbappé o Sterling.

Cosa ne pensate di queste statistiche? Credete che rispecchino in maniera fedele i veri valori dei calciatori più in vista o che, al contrario, siano destinati ad essere criticati come i Rating di FIFA 20?