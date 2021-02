Valornt Atto 2, arrivano l'Agente Astra e il nuovo Pass Battaglia: trailer e dettagli

Mentre gli esordi del nuovo anno hanno visto il debutto dell'Agente Yoru in Valorant, la primavera del 2021 porterà con sé una ulteriore new entry nel roster dello sparatutto tattico a squadre.

Il team di Riot Games ha infatti presentato ufficialmente il nuovo personaggio in arrivo all'interno del titolo. Dalla lande del Sol Levante si passa al Ghana, terra natia di Astra, combattente che compirà il suo ingresso in Valorant il prossimo 2 marzo. Grazie al potere emanato dal Radiante, la giovane è in grado di controllare pienamente la propria forma astrale, capacità che le dona il pieno controllo sulla gestione del campo di battaglia, rendendola una eccellente Stratega. Per presentare Astra alla community di Valorant, Riot Games ha reso disponibile un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Contestualmente al debutto della nuova Agente, lo shooter accoglierà anche il nuovo Pass Battaglia. Il bundle sarà acquistabile al prezzo di 1.000 VP, con debutto atteso per il prossimo 2 marzo. Di seguito, i contenuti proposti dal percorso gratuito:

Pistola Classic Prisma III (con varianti)

Carta VERSUS // Bind e Icebox

Accessorio Bravo, Bruno

Spray Che disastro

Il percorso a pagamento consentirà invece di avere accesso a:

Arma da mischia Ascia Prisma III (con varianti)

Vandal Cavaliere

Operator Cavaliere

Carta VERSUS // Sova e Cypher

Spray Facciamo chiasso

Infine, saranno proposti i seguenti Oggetti Epilogo:

Spray Super!

Carta Ben fatto, Paul!

Dopo la nascita di Agent's Rage Italia, prosegue il percorso di crescita di Valorant nella community PC.