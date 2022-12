Quanto valuta GameStop una console Xbox Series S usata?

Il Natale è finalmente giunto e, come sappiamo, il mese di dicembre è un momento importantissimo per i videogiocatori di tutto il mondo. Con l’arrivo delle feste inizia la caccia al regalo tech più adatto alle esigenze di chi ci sta a cuore, ma soprattutto arrivano le occasioni per la ricerca di qualche offerta a tema videoludico.

Tra i vari titoli da recuperare e non solo, quegli utenti che hanno effettuato un piccolo e timido passo nella next-gen concepita da Xbox con Xbox Series S potrebbero essere intenzionati a permutare la propria console a favore della sorella maggiore Xbox Series X. Ciò è possibile grazie alle promozioni messe a punto dai diversi rivenditori – basti pensare alla nota catena di negozi GameStop – per il ritiro dell’usato e potrebbe essere un'ottima idea se si pensa al 2022 da urlo di Xbox Game Pass.

Xbox Series S: quanto vale da GameStop?

Come spesso accade a cavallo tra due generazioni di console, infatti, può succedere che vengano rilasciate diverse offerte per il ritiro dell’usato ad un prezzo maggiorato. La supervalutazione è un’iniziativa piuttosto comune, soprattutto nel periodo che precede di poco l’arrivo del Natale. Proprio per questo, gli ultimi giorni del 2022 potrebbero essere un’ottima occasione – per chi fosse alla ricerca di una PlayStation 5 ed Xbox Series X – per dare in permuta anche la sorella minore della next-gen secondo Microsoft, così da inaugurare al meglio un 2023 pregno di grandi produzioni in arrivo.

Attualmente, il sito di GameStop non riporta alcuna informazione circa la supervalutazione di una Xbox Series S usata, seppure non si possa dire la stessa cosa per le piattaforme della scorsa generazione: infatti, è stato dato il via ad un’iniziativa di trade-in per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, grazie alla quale potrete ottenere fino ad una valutazione di 200 euro sulla vecchia console.

Tuttavia, come sappiamo, Xbox Series S è spesso oggetto di promozioni legate al ritiro dell’usato; perciò, sarà necessario controllare periodicamente il sito ufficiale del rivenditore GameStop o attenere che in negozio venga pubblicizzata una supervalutazione della next-gen all digital di Xbox. Il prezzo di acquisto per il proprio hardware usato dipenderà dalle condizioni d’usura della macchina e dalla presenza di tutti i contenuti originali venduti insieme alla console – quali cavo d’alimentazione, cavo HDMI, controller Xbox, ecc. -, seppure non sia necessario essere in possesso della confezione di Xbox Series S.

Qui di seguito vi elenchiamo tutte le principali promozioni attinenti al sopracitato trade-in:

Portando Nintendo Switch Oled o PlayStation 4 Pro si potrà ottenere una valutazione pari a 250 euro, la quale scenderà fino a 200 euro con l’ultimo modello della console ibrida di Nintendo, PlayStation 4 Slim e Xbox One X

Portando in negozio la propria PlayStation 4 modello base si potrà ottenere una supervalutazione pari a 170 euro, la quale verrà ridotta a 150 euro con Xbox One o Xbox One S e 120 euro con Nintendo Switch Lite

Qualora si decidesse di approfittare della suddetta iniziativa, sarà possibile acquistare una Xbox Series S con una Skin Sticker Collection esclusiva della catena di negozi GameStop. Dunque, almeno per il momento, sul fronte next-gen non vi sono delle promozioni per la consegna della propria piattaforma. Tuttavia, in occasione delle festività natalizie, Xbox Series S è in vendita al prezzo ridotto di 249,99 euro.

Si tratta di una scontistica applicata da diverse catene di negozi, alle quali si affianca l’iniziativa promossa da Microsoft di Xbox Access: tramite questo pagamento rateizzato di Xbox Series X/S, sarà possibile portarsi a casa una console Xbox e 24 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate al prezzo di 24,99 euro al mese, per un costo totale che si attesta sui 599,76 euro per la piattaforma di gioco sprovvista del lettore di dischi ed all digital.

Tuttavia, la scelta potrebbe ricadere non solo sull'acquisto di Xbox Series X, portando i singoli giocatori a preferire la sorella minore Series S. Questo dipenderà dalle proprie esigenze, quindi come si può capire se vale la pena comprare Xbox Series S o no?