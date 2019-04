La Valuta Premium entra nel negozio ingame di Battlefield 5

Come preannunciato dagli stessi vertici di EA DICE nei mesi di attesa per l'uscita della modalità Firestorm di Battlefield 5, il negozio interno per le microtransazioni facoltative è ormai pronto a fare il suo debutto ingame con l'aggiornamento previsto per giovedì 4 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La Valuta Battlefield di BF5 sarà parallela e complementare alle Monete Compagnia ottenibili giocando: ciascun pacchetto di Valuta Premium potrà essere acquistato solo ed esclusivamente con denaro reale e consentirà l'accesso ad elementi per la personalizzazione estetica del proprio soldato digitale.

Nella fase di lancio del negozio ingame, quindi, sarà possibile ottenere solo oggetti estetici che non influiranno sulla progressione dell'esperienza di gioco di Battlefield 5, anche se gli autori di EA DICE affermano di voler introdurre nel corso delle prossime settimane anche i Set Elite e gli Acceleratori.

I Set Elite permetteranno agli utenti di usare dei particolari soldati nelle modalità multiplayer canoniche e nel modulo battle royale di Tempesta di Fuoco. Ciascun soldato virtuale Elite sarà un personaggio unico, con un proprio nome e una storia personale: tali personaggi saranno al centro delle innovazioni previste da EA DICE per il Capitolo 3 di Battlefield V. Dal punto di vista del gameplay, però, gli Elite saranno identici a qualsiasi altro soldato e non conferiranno alcun vantaggio.

Ben più "tradizionali" saranno invece gli Acceleratori, ossia dei boost per l'aumento dei livelli e dei punti esperienza necessari per sbloccare customizzazioni estetiche per gli equipaggiamenti e le mimetiche del proprio personaggio preferito.

Nel lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore sui nuovi pacchetti di Valuta Premium di Battlefield 5, vi riproponiamo la video analisi di DF sulla modalità battle royale Firestorm.