Valutazione usato: quanto valgono PS4, Switch e Xbox One da GameStop a marzo?

Contestualmente al lancio del nuovo Volantone di marzo 2022, ricco di offerte su console, videogiochi, accessori e gadget, GameStop ha anche rinnovato le promozioni e le valutazioni del suo programma di Trade & Save dedicato all'usato.

Un rinnovo che sa di conferma, quantomeno per quanto riguarda le valutazioni delle console di seconda mano (PlayStation 4, PS4 Pro, Nintendo Switch, Switch Lite, Xbox One e One X), che a marzo verranno ritirate nei punti vendita con il medesimo valore di febbraio.

GameStop | Valutazione console usate marzo 2022

PlayStation 4 Pro: 220 euro

PlayStation 4 Slim: 190 euro

PlayStation 4 Fat: 150 euro

Xbox One X: 150 euro

Xbox One S: 100 euro

Xbox One: 80 euro

Nintendo Switch 180 euro

Nintendo Switch Lite: 100 euro

Il programma Trade & Save di GameStop è indirizzato a tutti coloro che vogliono racimolare una discreta sommetta disfandosi delle loro console di vecchia generazione. GameStop permette di trasformare il valore della console di seconda mano in Credito Gift Card da spendere a piacimento. La Gift Card ha validità 2 anni e può essere utilizzata per acquistare in negozio oppure online. In caso di ritiro di PlayStation 4 e PS4 Pro, GameStop offre il loro valore anche in contanti!

I prezzi indicati sono da intendersi validi solamente per i prodotti integri, funzionanti e completi degli accessori inclusi al momento dell’acquisto. Le offerte non sono cumulabili con altre in corso e sono riservate ai possessori di GS+. Se desiderate maggiori informazioni vi consigliamo di recarvi in negozio.

Già che ci siamo, prima di lasciarvi vi segnaliamo anche altre due promozioni sull'usato. Innanzitutto, è possibile risparmiare 30 euro sull'acquisto o la prenotazione di un gioco Switch nuovo portando un gioco Switch valido per la promozione. Inoltre, è ancora attiva l'iniziativa Più porti più Risparmi sul software, che offre il 50% di extra-valutazione se vengono riportati almeno due giochi usati per PS4, Xbox One e Switch. I prodotti devono essere integri, funzionanti e compresi di custodia e libretto, mentre l’extravalutazione viene calcolata a partire dal valore di ritiro standard a sistema