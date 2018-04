Valve ha acquisito Campo Santo, lo studio responsabile di Firewatch

Lo studio responsabile di Firewatch, Campo Santo, ha annunciato di essere stato acquisto da Valve. Ha tuttavia assicurato che la produzione del suo prossimo titolo, In the Valley of Gods, proseguirà regolarmente.

A giudicare da quanto è possibile leggere nell'annuncio ufficiale, i due studi condividono la stessa filosofia e gli stessi obiettivi. A Campo Santo piace fare giochi, ma anche tante altre attività collaterali, come merchandise, partecipare a fiere ed eventi, realizzare a cadenza trimestrale la pubblicazione The Quarterly Review e tanto altro. La medesima visione è condivisa anche da Valve, che dal canto suo ha trovato in Campo Santo uno studio dalle prospettive inedite, motivo per il quale ha deciso di accoglierlo tra le sue fila.

A quanto pare, inoltre, i destini delle due compagnie si incrociarono già molto tempo addietro. Nel 2015, durante una visita agli studi di IGN USA organizzata per parlare di Firewatch, gli sviluppatori di Campo Santo si imbatterono nel trofeo per il Gioco dell'Anno 2011 spettante a Portal 2 che non venne mai consegnato a Valve. Si trattava di una vera e propria bottiglia di Champagne. I ragazzi di Campo Santo se ne appropriarono e la stapparono un anno dopo per festeggiare il lancio di Firewatch.

I lavori su In the Valley of the Gods (che ora diventerà a tutti gli effetti un gioco Valve) continueranno regolarmente, esattamente come la pubblicazione del trimestrale The Quarterly Review e dei classici interventi sul blog dello studio.