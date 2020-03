Valve: dopo Alyx, il lancio del nuovo Half-Life non si farà attendere altri 13 anni

Interpellato dai giornalisti di Polygon sulle intenzioni di Valve di gestire la pesante proprietà intellettuale di Half-Life dopo l'uscita di Alyx, lo storico game designer della compagnia, Robin Walker, ha candidamente ammesso che non dovremo attendere altri 13 anni prima di assistere al lancio di un nuovo HL.

L'autore che ha lavorato, tra gli altri, a Team Fortress, Half-Life 2 e DOTA 2, esordisce affermando che "è una cosa paralizzante mettersi seduti e dire 'oggi scriverò il codice di Half-Life 3', è un gioco che richiede una dose di coraggio non indifferente perchè deve rispondere a diverse domande su quale sia l'opportunità giusta per farlo o quale salto tecnologico deve avvenire per creare un'esperienza di gioco davvero interessante per gli utenti. Ma poi abbiamo costruito il prototipo di Half-Life Alyx ed è stato tutto più chiaro, era diventata una scelta ovvia".

Lo stesso Walker si sofferma poi sull'opportunità di sviluppare un nuovo videogioco della serie di Half-Life dopo Alyx (che non sia necessariamente HL3) per spiegare che "mi piacerebbe credere che non siamo mai stati così bravi a realizzare giochi su Half-Life di come lo siamo adesso, e spero davvero che continueremo a fare qualcosa di più in futuro. Non credo proprio che ci vorranno altri 13 anni per assistere al lancio del prossimo gioco di Half-Life, ma se dovesse accadere probabilmente non sarò io a lavorarci, sarei troppo vecchio per farlo".

Nell'attesa di scoprire quale futuro attende la proprietà intellettuale di HL, vi ricordiamo che Half-Life Alyx è disponibile e le sue prime recensioni sono eccellenti, con giudizi a dir poco entusiastici della stampa di settore che ha analizzato l'ultimo kolossal in Realtà Virtuale di Valve.