Valve ammette che Artifact ha dei gravi problemi, ci vorrà tempo per risolverli

Il progetto Artifact si sta rivelando un grande fallimento per Valve: il titolo è stato ben accolto al lancio, ma il sistema di monetizzazione implementato e le falle del sistema di progressione hanno allontanato la quasi totalità dei giocatori. Dopo due mesi dal debutto, il 97% dell'utenza aveva già abbandonato.

Lo scorso 8 marzo, inoltre, la compagnia di Gabe Newell ha licenziato Richard Garfield - designer del progetto e papà di Magic The Gathering - e tutto il suo team. Valve, tuttavia, non ha alcuna intenzione di abbandonarlo, e in un comunicato ufficiale ha aggiornato i giocatori sullo stato del progetto e, soprattutto, sul suo futuro. Non a caso, il titolo dell'intervento è "Verso un Artifact Migliore".

La compagnia ha confessato che Artifact rappresenta la più grande discrepanza tra le aspettative e il risultato effettivo. Allo stesso tempo, farà tesoro dell'accaduto per creare giochi migliori in futuro. Valve ha inoltre ammesso che ci sono problemi così profondi che la strategia di aggiornamento originale - che prevedeva la pubblicazione di nuove funzionalità e carte - non è sufficiente per affrontarli.

"Crediamo che la linea di condotta corretta sia quella di compiere passi più grandi e di riesaminare le decisioni che abbiamo preso lungo la strada per quanto riguarda il design del gioco, l'economia, l'esperienza sociale di gioco e altro ancora". Per concentrarsi su questi problemi, il team smetterà di pubblicare aggiornamenti e nuove funzionalità per un bel po' di tempo: "Ci aspettiamo che questo processo di sperimentazione e sviluppo richieda una quantità significativa di tempo, ma siamo entusiasti di affrontare questa sfida e ti faremo sapere non appena saremo pronti".