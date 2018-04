Valve chiarifica: le Steam Machine non sono state abbandonate dalla compagnia

Come vi abbiamo riportato solo poche ore fa, Valve ha silenziosamente apportato una piccola modifica al layout dell'home page di Steam, andando di fatto ad omettere dalla pagina principale del marketplace la sezione dedicata alle, il progetto dedicato alla realizzazione di piattaforme da gioco basate su sistema operativo Linux.

Al contrario dello Steam Link, Steam Controller, HTC Vive e diversi accessori legati a queste periferiche, le Steam Machine non sono dunque più promosse da Valve in prima pagina. Questo, inevitabilmente, ha portato tanti a pensare che la società capitanata da Gabe Newell avesse ormai deciso di terminare qui il supporto alle sue console, specialmente alla luce del fatto che i risultati di vendita sono stati tutt'altro che esaltanti.

Tuttavia, arriva ora la smentita da parte di Valve che, pur ammettendo le difficoltà riscontrate, ha negato di aver abbandonato a sé stesse le Steam Machine.

"Per quanto sia vero che le Steam Machine non stanno propriamente andando a ruba, le nostre ragioni per cui puntare su una piattaforma di gioco aperta e competitiva non sono mutate significativamente", dichiara Pierre-Loup Griffais di Valve. "Stiamo ancora lavorando sodo per rendere il sistema operativo Linux un grande luogo per il gaming e per le applicazioni. Abbiamo ancora dei progetti riguardanti Linux di cui non possiamo ancora parlare. SteamOS continuerà ad essere il nostro medium per consegnare le prossime novità ai nostri clienti, e pensiamo che infine il grande pubblico apprezzerà i benefici dell'ecosistema Linux".

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. Voi cosa ne pensate? Valve fa bene a puntare ancora sulle Steam Machine?