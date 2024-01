Valve ha chiuso Team Fortress Source 2 e Portal 64: cosa è successo?

Amper Software, team responsabile di Team Fortress: Source 2, e James Lambert, lo sviluppatore impegnato su Portal 64, hanno fatto sapere d'aver interrotto la lavorazione dei propri progetti a seguito di una richiesta di cease & desist inviata da Valve.

Team Fortress: Source 2 è una conversione di Team Fortress 2 basata sul più recente motore grafico Source 2, mentre Portal 64 è un demake di Portal pensato per girare sull'hardware di Nintendo 64. La notizia della loro chiusura giunge sicuramente inaspettata, vista e considerata la storica attitudine di Valve a supportare progetti amatoriali basati sulle proprie IP, arrivando talvolta a consentirne persino la vendita, tuttavia ci sono delle motivazioni ben precise dietro a questa scelta.

Nel caso di Team Fortress: Source 2, Valve lamenta l'utilizzo di asset di sua proprietà. Ciò, in realtà, non ha impedito in passato la nascita di progetti come Black Mesa, dunque è possibile che la compagnia non voglia un progetto in grado di fare concorrenza al vero Team Fortress 2, che è ancora vivo, vegeto e supportato. Per quanto riguarda Portal 64, il cease & desist è arrivato a causa dell'impiego di librerie proprietarie di Nintendo. Evidentemente Valve non vuole inimicarsi la casa di Kyoto...