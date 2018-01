Valve conferma di essere ancora al lavoro sullo sviluppo di videogiochi

Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook,ha confermato di essere ancora impegnata nella realizzazione di nuovi videogiochi. La compagnia, negli ultimi anni, si è interamente dedicata alla gestione di Steam, ed ha - a quanto pare momentaneamente - abbandonato l'idea di lanciare nuovi software di sua proprietà.

Valve è notoriamente apprezzata per la serie di Half-Life, vero e prorprio spartiacque per i first person shooter al momento della sua uscita. Tanti sono i giocatori che ancora aspettano il terzo episodio della serie, ma la compagnia non ha mai lasciato intendere di essere concretamente al lavoro sul progetto.

Non è chiaro, in ogni caso, se Valve stia lavorando ad un sequel di una serie preesistente (come ad esempio Left 4 Dead o, chissà, lo stesso Half-Life) o se stia pensando all'ideazione di una IP completamente originale. Per scoprirlo, non ci resta che attendere pazientemente dei nuovi dettagli da parte della compagnia. Rimanete sintonizzati, quindi, per eventuali aggiornamenti.