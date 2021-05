Valve e console: la compagnia sta progettando un nuovo hardware? Nuovi avvistamenti

All'inizio del mese di maggio, alcune interessanti dichiarazioni condivise da Gabe Newell hanno lasciato presagire l'arrivo di novità per il mondo console da parte di Valve.

Il dirigente della compagnia autrice, tra gli altri, di Half-Life non ha tuttavia offerto dettagli in merito, ma ha garantito che il pubblico potrà avere informazioni ulteriori entro la fine dell'anno. Ovviamente, tuttavia, le ipotesi non sono mancate, con addirittura l'emergere di teorie legate ad una nuova console a marchio Valve, che potesse ereditare in parte l'esperimento Steam Machine. Ora, una serie di interessanti avvistamenti offre nuova linfa vitale a questa intrigante teoria.

Stando alle informazioni diffuse dalla community dei dataminer, l'ultimo aggiornamento di Steam celerebbe riferimenti ad un misterioso controller, dal nome in codice "Neptune". I riferimenti, in particolare, risponderebbero ai file:

"SteamPal" (NeptuneName):

"SteamPal Games" (GameList_View_NeptuneGames);

In aggiunta, sono ora presenti anche riferimenti ad un "Quick Access Menu" e ad un "Power Menu". Infine, ha fatto la sua comparsa anche un "Callisto Developer Program".Impossibile ovviamente essere certi di cosa queste sigle e riferimenti celino davvero, con l'ipotesi di un nuovo passo di Valve nel mondo console che al momento non può essere verificata. Per saperne di pi§ ad ogni modo non si dovrà attendere molto, con il 2021 che vedrà alzarsi il sipario sui piani della compagnia proprietaria di