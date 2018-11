Valve dichiara lo stop alla produzione di Steam Link

Valve ha ufficialmente dichiarato di aver cessato la produzione di Steam Link, il dispositivo tramite cui è possibile trasmettere contenuti di gioco provenienti da PC ad un qualsiasi display fino a 1080p di risoluzione a 60fps.

Come segnalano i colleghi di GameSpot, Steam Link è pressoché esaurito in Europa, e sta andando incontro alla stessa fine anche negli USA. Valve, in ogni caso, ha confermato la propria volontà di "continuare a supportare gli esistenti hardware Steam Link, così come la distribuzione della versione software del dispositivo".

Oltre ai 1080p ed i 60fps, Steam Link supporta pienamente lo Steam Controller, nonché altri pad di terze parti, come ad esempio quello di Xbox One. Lanciando il prodotto nel 2015, l'intento di Valve è stato quello di offrire ai suoi clienti PC un'esperienza videoludica più vicina al mondo console, grazie alla possibilità di effettuare degli stream delle proprie sessioni di gioco sui nostri pannelli televisi. Soltanto pochi mesi fa era stata inoltre pubblicata un'omonima app grazie alla quale potete giocare in streaming su dispositivi mobile. Per quanto risulti improbabile, non è chiaro al momento se la compagnia abbia preso questa decisione con l'intento di proporre in futuro una versione più aggiornata ed evoluta di Steam Link.