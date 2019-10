Valve ha subito un furto d'attrezzatura del valore di ben 40.000 dollari

Nel corso delle ultime ore sono emersi i dettagli su uno spiacevole evento accaduto lo scorso mese presso la sede di Valve, i creatori di Steam e di numerosi titoli di successo come Half-Life e Portal.

Lo scorso mese, infatti, un uomo si è introdotto nell'edificio dell'azienda riuscendo a portare via alcuni giochi e della preziosa attrezzatura il cui valore si aggira intorno ai 40.000 dollari. Fortunatamente il colpevole, un uomo di 32 anni, sembra essere stato catturato. Stando a quanto dichiarato dal notiziario locale di Washington, KIRO-7, il ragazzo è stato colto in fragrante nel tentativo di vendere i videogiochi sottratti all'azienda presso un Gamestop del posto. Secondo la polizia non si tratterebbe del primo crimine commesso dal ladro, dal momento che lo stesso sarebbe sospettato anche del furto avvenuto lo scorso luglio di un furgoncino FedEx, la celebre azienda di trasporti.

