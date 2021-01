Valve: Gabe Newell svela l'arrivo di nuovi giochi next-gen, è il momento di Half-Life 3?

In una lunga intervista concessa al network neozelandese 1 News, il fondatore e presidente di Valve Gabe Newell ha svelato che la società, tornata nel mondo dello sviluppo con Half-Life: Alyx, ha in programma l'annuncio di diversi nuovi giochi.

Il boss di Valve ha quindi riacceso l'interesse dei fan, lasciando trapelare che i nuovi titoli saranno esperienze single player e basati sulla trama: "Abbiamo sicuramente giochi in fase di sviluppo che annunceremo: è divertente distribuirli. Tornare a creare giochi single-player è stato fantastico, ha creato molto slancio nell'azienda per fare di più".

Ovviamente la domanda che sorge spontanea per la maggiora parte dei giocatori è relativa al possibile arrivo di Half-Life 3 o di un nuovo Portal. Newell non si è fatto però sorprendere: "Non parlo con successo di queste cose da molto tempo e spero di continuare a farlo fin quando saranno domande controverse. Quindi forse passeremo ad una nuova serie di domande. La cosa bella è che non rispondendo evito che la community si presenti con altrettante domande difficili".

Infine, una domanda sugli ultimi rumor che vogliono in lavorazione un gioco multiplayer asimmetrico per PC in realtà virtuale, nome in codice "Citadel". Ancora una volta la risposta di Gaben è stata sfuggente: "Abbiamo molti nomi in codice, ti riferisci ad uno di questi? Non so cosa sia Citadel, cos'è Citadel?". Insomma, mistero assoluto sui progetti in via di sviluppo. Recentemente Valve ha assunto una squadra di psicologi da impiegare nello sviluppo di giochi next-gen.