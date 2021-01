Valve dopo Half-Life Alyx: l'azienda assume psicologi per sviluppare giochi next gen

Dopo aver conquistato gli appassionati e la critica di settore con il capolavoro VR Half-Life Alyx, l'azienda capitanata da Gabe Newell pianifica il proprio futuro dando seguito alla campagna lanciata a inizio 2020 per assumere psicologi da impiegare nello sviluppo di giochi next gen.

Sulle pagine del sito ufficiale di Valve è apparso infatti un nuovo annuncio di lavoro che delinea la strategia della compagnia e la descrive come "una società di intrattenimento e tecnologia determinata a progettare e fornire ai clienti delle esperienze di livello mondiale. Assumiamo persone con ampie competenze e che dimostrano di possedere una profonda esperienza".

Sempre in base a quanto specificato dal colosso videoludico americano, "gli psicologi del nostro team contribuiscono a dare forma a un'ampia varietà di iniziative e sono considerati affidabili per dare la priorità al lavoro lavoro in collaborazione con i colleghi". Le mansioni svolte dal team di psicologi di Valve spaziano quindi dalla "creazione di esperienze videoludiche avvincenti per i futuri giochi di Valve" allo "studio approfondito del comportamento umano per migliorare l'esperienza utente su Steam".

Lo studio che ha dato forma a titoli del calibro di Half Life e Team Fortress 2, di conseguenza, conferma di essere impegnata nello sviluppo di nuove esperienze videoludiche che spazieranno dalla creazione di giochi nextgen innovativi alla riformulazione del client e delle funzionalità di Steam.