Valve su Half-Life Alyx: lavorare su HF3 sarebbe stata una 'prospettiva scoraggiante'

Nel corso di un'intervista concessa a Geoff Keighley, Robin Walker di Valve ci ha offerto dei chiarimenti sui motivi che hanno spinto gli autori statunitensi a realizzare Half-Life Alyx in VR senza occuparsi del terzo, attesissimo capitolo.

Nel ripercorrere le tappe iniziali dello sviluppo di Half-Life Alyx, l'autore di Valve spiega infatti che "in tutta onestà, quando iniziammo a realizzare questo progetto nel 2016 pensammo subito che l'idea di sviluppare un nuovo capitolo di Half Lide sarebbe stata semplicemente terrificante. Quella di Half-Life 3 era una prospettiva terribilmente scoraggiante, pensavamo che la VR fosse un modo che ci avrebbe ingannati a credere di aver trovato un modo per occuparcene".

Lo stesso Walker ricorda poi le sfide tecnologiche e creative affrontate dal suo team per realizzare HL Alyx in realtà virtuale: "Partendo da un contesto VR e ripensando a come deve funzionare un gioco di Half-Life, siamo entrati immediatamente in uno spazio che capiamo molto bene. Con HL Alyx abbiamo un gameplay familiare collocato in un contesto che offre nuove possibilità e prospettive, rappresenta il perfetto esercizio di sintesi in cui possiamo vedere le persone giocare e tornare a divertirsi".

A margine dell'annuncio di Half Life Alyx, Walker ha poi spiegato perchè il titolo non funzionerebbe senza realtà virtuale. A questo punto non ci resta che attendere la data di lancio definitiva del nuovo kolossal VR di Valve, prevista in maniera indicativa per il mese di marzo del 2020 su PC: su queste pagine trovate una lista esaustiva con tutti i visori VR supportati.